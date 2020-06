Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul zeigt sich bestürzt über die jüngsten Fälle von Kindesmissbrauch in Münster.

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ermittlungen zeigten ein weiteres Mal, "wie widerwärtig menschliche Abgründe sein" könnten. Das Leben unschuldiger Kinder werde für immer zerstört. Münsters Oberbürgermeister Lewe erklärte, die Opfer der sexuellen Gewalttaten befänden sich nun in sicheren Einrichtungen und erhielten dort professionelle Hilfe.



Der Bund Deutscher Kriminalbeamter forderte eine bessere personelle und technische Ausstattung der Polizei. Im WDR beklagte der Vorsitzende Fiedler einen Mangel an Fachleuten, die oftmals aus anderen Dienststellen herangeholt werden müssten.



Die Polizei hatte gestern elf Tatverdächtige festgenommen. In einer Münsteraner Kleingartenanlage waren den Ermittlern zufolge Kinder im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren vergewaltigt worden.