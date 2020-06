Missbrauchsfall in Münster

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, fordert eine bessere Prävention.

Der Kampf gegen sexuelle Gewalt müsse als nationale Aufgabe verstanden werden, sagte Rörig der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er erwarte, dass das Thema bei allen Entscheidungsträgern in der Politik endlich ankomme und überall mitgedacht werde.



Mit Blick auf die Verbreitung von Fotos und Filmen im Internet erklärte Rörig weiter, Missbrauchstäter seien oft gut vernetzt, gut organisiert und den Ermittlungsbehörden technisch voraus.



In mehreren Bundesländern war die Polizei am Wochenende gegen ein Netzwerk vorgegangen, das für schweren sexuellen Missbrauch und Kinderpornografie verantwortlich sein soll. Die mutmaßlichen Täter sollen über Jahre hinweg Kinder missbraucht und die Taten gefilmt haben. Hauptbeschuldigter ist ein bereits mehrfach vorbestrafter 27-jähriger Mann aus Münster.