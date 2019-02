Missbrauchsfall in NRW

Im Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen ist Beweismaterial verschwunden.

Seit Mitte Dezember werde in der Kreispolizeibehörde Lippe ein Koffer mit 155 Datenträgern vermisst, teilte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul mit. Der CDU-Politiker sprach in diesem Zusammenhang von Polizeiversagen. Sonderermittler seien eingesetzt worden, um das Verschwinden aufzuklären. Der größte Teil des Filmmaterials sei vorher gesichert worden. Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Polizei geht von insgesamt 1.000 Einzeltaten aus.