Das Landgericht Paderborn hat ein jugendliches Opfer der Missbrauchsserie von Lügde freigesprochen, dem selbst sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen worden war.

Der 16-Jährige habe die ihm zur Last gelegten Handlungen zwar umfassend gestanden, erklärte ein Gerichtssprecher. Die Kammer habe jedoch die strafrechtliche Verantwortungsreife, die bei der Verurteilung eines Jugendlichen vorliegen muss, nicht feststellen können. Der Junge war wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder angeklagt. In dem Hauptprozess um die Taten auf dem Campingplatz in Lügde wurden Anfang September zwei Angeklagte zu 13 und zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.