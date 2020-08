Im Zusammenhang mit dem Fall schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Münster gibt es eine weitere Festnahme.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 62-jährigen Mann aus Frankreich, der in Saarbrücken gefasst wurde. In seiner Wohnung habe die französische Polizei Datenmaterial sichergestellt und außerdem eine geladene Schusswaffe und eine Drogenplantage gefunden, teilten die Behörden mit.



Der Fall war Anfang Juni bekannt geworden. Der Hauptverdächtige soll sich am zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin vergangen und das Kind auch an andere Männer vermittelt haben. Insgesamt sind inzwischen elf Verdächtige in Haft.