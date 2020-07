Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall in Münster ist ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden.

Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 52-jährigen Mann aus Norderstedt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ein zehnjähriges Opfer in Münster mindestens einmal schwer sexuell missbraucht hat. Der Mann habe die Tat gestanden, hieß es. Gestern hatte die Polizei mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht.



Insgesamt gibt es in dem Missbrauchsfall Münster nun 21 Verdächtige, von denen elf in Untersuchungshaft sitzen.