Nach der Vorstellung eines Missbrauchsgutachtens im Erzbistum Köln ist ein weiterer ranghoher Kirchenvertreter von seinen Aufgaben freigestellt worden.

Weihbischof Puff habe Erzbischof Woelki darum gebeten, teilte das Erzbistum mit. Puff soll laut dem Gutachten in seiner Zeit als Personalchef im Erzbistum zwischen 2012 und 2013 in einem Fall gegen die Aufklärungspflicht verstoßen haben. Zuvor hatte Woelki bereits Weihbischof Schwaderlapp sowie den Kölner Offizial Assenmacher von ihren Aufgaben freigestellt. Schwaderlapp bot zudem Papst Franziskus seinen Rücktritt an, ebenso wie der Hamburger Erzbischof Heße, der früher Personalchef und Generalvikar in Köln war.



Gestern hatte ein Team um den Strafrechtler Björn Gercke ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen in dem Erzbistum vorgestellt. In 75 der 236 ausgewerteten Aktenvorgänge stellten die Juristen Pflichtverletzungen von Bistumsverantwortlichen fest. Die Amtsträger sollen zum Beispiel Verdachtsfällen nicht nachgegangen sein.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.