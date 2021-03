Im Zusammenhang mit einem Gutachten zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln gewährt Papst Franziskus dem Hamburger Erzbischof Heße zunächst eine Auszeit.

Wie das Erzbistum Hamburg mitteilte, hat der Papst damit auf den angebotenen Amtsverzicht eine erste Antwort gegeben. Generalvikar Thim solle die ordnungsgemäße Verwaltung der Erzdiözese sicherstellen.



Das vor Kurzem vorgestellte Gutachten einer Anwaltskanzlei wirft dem ehemaligen Personalchef im Erzbistum Köln in seiner Zeit dort Pflichtverletzungen vor. Konkret soll er versäumt haben, kirchliche Verfahren zur Aufklärung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt einzuleiten und mehrere Fälle nicht an die Staatsanwaltschaft oder den Vatikan gemeldet haben. Als Konsequenz aus dem Gutachten bot Heße dem Papst seinen Amtsverzicht an und ließ seine Amtsgeschäfte ruhen.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.