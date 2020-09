Bei den gestrigen bundesweiten Razzien um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die Polizei rund 1.000 Beamte eingesetzt.

Mehr als 2.000 Beweismittel seien sichergestellt worden, darunter Datenträger und Tresore, teilte die zuständige Ermittlungsbehörde in Köln mit. Die meisten Einsätze habe es in Bayern gegeben. Wie es weiter hieß, war die Aktion die größte der Ermittlungskommission bislang. Die Tatverdächtigen stünden allerdings nicht im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben.



Im vergangenen Herbst war der Hauptbeschuldigte aus Bergisch Gladbach festgenommen und Beweismaterial sichergestellt worden. Durch die Ermittlungen in dem Fall stieß die Polizei auf ein weit verzweigtes Netzwerk von pädophilen Kriminellen.