Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist ein weiterer Angeklagter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Kölner Landgericht verhängte dreieinhalb Jahre Haft gegen einen 33-jährigen Dachdecker. Er hatte einem sechsjährigen Mädchen unter der Dusche in seiner Wohnung sexuelle Gewalt angetan und in einer Chatgruppe damit geprahlt. Bei dem Kind handelte es sich um die Stieftochter seines Cousins. Ferner befand das Gericht ihn des Verbreitens und des Besitzes von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern für schuldig.



Es war der zweite Prozess vor dem Kölner Landgericht. Anfang Oktober wurde ein 43-Jähriger zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Eine Hausdurchsuchung bei ihm hatte Ende Oktober 2019 die Ermittlungen zu dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach angestoßen. Seither wird bundesweit gegen Tausende Verdächtige ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.