Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat es zwei weitere Festnahmen gegeben.

Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte, erließ das Amtsgericht Recklinghausen gegen einen 40 Jahre alten Beschuldigten bereits Anfang des Monats einen Haftbefehl. In Niedersachsen ordnete das Amtsgericht Braunschweig am 10. Dezember Untersuchungshaft gegen einen 33-jährigen Familienvater an. Beide Männer sollen ihre kleinen Töchter missbraucht haben.



In dem Missbrauchskomplex sind nach Angaben der Polizei inzwischen bundesweit 239 Beschuldigte erfasst. Sieben Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, gegen zwölf Personen hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, neun sind bereits verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.