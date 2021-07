Die Kinderschutzexpertin Ursula Enders hat das Urteil im Missbrauchskomplex Münster als angemessen bezeichnet.

Solche Täter dürften nie wieder mit Kindern in Kontakt kommen, sagte sie im Deutschlandfunk. Es gebe solche unfassbaren Taten immer wieder. Man könne das Böse nicht ganz verhindern, aber es lasse sich in vielen Fällen dafür sorgen, dass es nicht so weit komme. Diese massiven Formen sexualiserter Gewalt begännen nicht mit dem Grauen, führte Enders aus, sondern mit leisen Übergriffen, die schrittweise vorbereitet würden. Alle Kinder gäben Hinweise auf Missbrauch. Man müsse erreichen, dass Erwachsene diese Hinweise verstehen. Enders ist Mitbegründerin und Leiterin des Vereins Zartbitter, einer Kontakt- und Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Nordrhein-Westfalens Familienminister Stamp hatte das Urteil zuvor als klares Signal bezeichnet. Wer Kinder vergewaltige, erfahre die volle Härte des Rechtsstaats und müsse damit rechnen, für immer weggesperrt zu werden, sagte der FDP-Politiker.



Das Landgericht Münster hatte den 28-jährigen Hauptangeklagten gestern zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung aufgrund einer möglichen Wiederholungsgefahr verurteilt. Seine Mutter muss wegen Beihilfe für fünf Jahre ins Gefängnis. Drei weitere Männer erhielten Haftstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren, ebenfalls mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Vorsitzende Richter nannte die Taten "absolut verstörend". Sie sprengten die "Grenzen des Vorstellbaren bei weitem".

