Im Missbrauchskomplex Münster hat das Landgericht einen weiteren Angeklagten schuldig gesprochen.

Es handelt sich um einen Mann aus Berlin, der nach Erkenntnissen der Richter einem Kind mehrfach schwere sexuelle Gewalt angetan hat. Außerdem besaß der 45-Jährige kinderpornografische Schriften. Er muss nun für fünf Jahre und drei Monate in Haft. Die Richter ließen strafmildernd gelten, dass der Angeklagte ein Geständnis abgelegt und dem Opfer damit eine Zeugenaussage erspart hatte.



Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen in Nordrhein-Westfalen. Im Frühjahr wird das Urteil gegen die Hauptangeklagten in Münster erwartet.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.