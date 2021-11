Ein Kreuz auf einem Buch mit Stichwort Missbrauch liegend. (picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/C. Ohde)

Laut Anklageschrift soll sich der frühere Pfarrer zwischen 1993 und 1999 in Gummersbach in mehr als 30 Fällen an seinen drei minderjährigen Nichten vergangen haben - davon in drei Fällen schwer. Verhandelt wird zudem eine weitere, kürzlich bekannt gewordene Anklage, wonach der Geistliche im Januar 2011 in Wuppertal zwei Mal ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben soll, das er über eine bekannte Familie kennengelernt hatte.

In dem Prozess soll auch der Hamburger Erzbischof Heße als Zeuge aussagen, der früher Personalverantwortlicher im Erzbistum Köln war. Die mutmaßlichen Taten des Angeklagten waren bereits Thema in dem im März veröffentlichten Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln. Darin werden Heße Fehler im Umgang mit dem Fall vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.