Die Autorin Jean Carroll (l.) und der frühere US-Präsident Trump (r.) (AFP / KENA BETANCUR ANDREW KELLY)

Ein Richter in New York lehnte einen Antrag der Anwälte Trumps ab, einen Zivilprozess wegen sexuellen Missbrauchs neu aufzurollen. Die Geschworenen seien in diesem Prozess, anders als von Trumps Anwälten behauptet, nicht zu einem falschen Ergebnis gekommen, zitierten Medien den Richter.

Eine Geschworenenjury hatte es im Mai vergangenen Jahres als erwiesen angesehen, dass Trump die US-Autorin Carroll 1996 in einem New Yorker Luxuskaufhaus sexuell missbraucht hatte. Den Vorwurf der Vergewaltigung wies die Jury jedoch zurück. Trump wurde zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro verurteilt. Trumps Anwälte hatten Einspruch gegen die aus ihrer Sicht zu hohe Entschädigungszahlung eingelegt.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.