Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von behinderten Jungen hat das Landgericht Würzburg einen Sprachtherapeuten zu elf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Zudem verhängte das Gericht ein lebenslanges Berufsverbot. Der Logopäde hatte unter anderem in zwei Kindertagesstätten gearbeitet und sich dort nach Überzeugung der Richter jahrelang an behinderten Jungen sexuell vergangen. Nach Erkenntnis der Polizei bekamen die Mitarbeiter der Einrichtungen von den Übergriffen nichts mit. Der 38-Jährige soll seine Taten gefilmt haben, um sie in Tauschbörsen im sogenannten Darknet zu teilen.



Ein Großteil des Prozesses fand zum Schutz der Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Womöglich wird die Verteidigung in Revision gehen.



(Az. 510 Js 541/19 jug)