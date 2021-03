Nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln hat der Hamburger Erzbischof Heße seinen Rücktritt angeboten.

In einer Erklärung heißt es, um Schaden vom Amt sowie vom Erzbistum abzuwenden, biete er Papst Franziskus seinen Amtsverzicht an. Heße ist seit 2015 Erzbischof von Hamburg. Er war ab 2006 Personalchef des Erzbistums Köln und von 2012 bis 2015 dessen Generalvikar.



Der Strafrechtler Gercke hatte das Gutachten vorgestellt. Es erfasst Übergriffe von mehr als 200 Beschuldigten und gibt die Zahl der Opfer mit mehr als 300 an.



Dem Kölner Kardinal Woelki wird keine Pflichtverletzung bei der Aufklärung vorgeworfen, wohl aber seinem Vorgänger Meissner und Heße.

