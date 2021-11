Kreuz auf einem Wörterbuch mit dem Wort Missbrauch. (picture alliance / Christian Ohde)

Man sehe durch die Studien, wie wenig sich sexueller Missbrauch und spiritueller Missbrauch trennen ließen, das müsse viel stärker zusammen betrachtet werden, sagte Birgit Aschmann vom Arbeitskreis "Politische und ethische Grundfragen" auf der ZdK-Sitzung in Berlin.

Das ZdK hat einen eigenen Arbeitskreis zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs eingesetzt. Dieser versucht, den Stand in den Diözesen zu erfassen. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen aus Sicht von ZdK-Vize Klose, dass es erkennbare Unterschiede in den Bistümern gibt. Die gestern neu gewählte ZdK-Präsidentin Stetter-Karp sieht ihre Organisation an der Seite der Betroffenen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.