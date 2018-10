Der Hildesheimer Bischof Wilmer wirft einem seiner Vorgänger im Zusammenhang mit dem Thema sexueller Missbrauch Versagen und Vertuschung vor.

Der damalige Bischof Homeyer und seine Bistumsleitung hätten füchterliche Dinge zugedeckt, sagte Wilmer im NDR. Er reagierte damit auf neue Berichte über den Jesuitenpater Peter R., der als einer der Haupttäter in dem Missbrauchsskandal am Berliner Canisiuskolleg gilt und später bis 2003 unter anderem als Pfarrer im Bistum Hildesheim tätig war. Am Dienstag hatte ein Sprecher des Erzbistums Hildesheim erklärt, dass sich zusätzlich zu den bekannten Anschuldigungen weitere Betroffene äußern wollten. Der 2010 gestorbene Homeyer war von 1983 bis 2004 Bischof von Hildesheim.



Bischof Wilmer kündigte an, dass Missbrauchsfälle in seinem Bistum künftig mit Hilfe von außen aufgeklärt werden sollten. Man benötige externen Sachverstand. Es sei unmöglich, dass die Kirche hier nur eine Binnenkultur pflege, betonte Wilmer.