Missbrauchsskandal im US-Frauenfußball "Spielerinnen fühlen sich ermutigt, ihre Geschichten zu erzählen"

In der US-Frauenfußball-Profiliga NWSL sind alle Spiele am Wochenende abgesagt worden. Hintergrund sind die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Trainer in der Liga. ARD-Korrespondentin Katrin Brand vermutet, dass jetzt noch viel mehr Fälle ans Licht kommen. Erste Konsequenzen wurden schon gezogen.

Katrin Brand im Gespräch mit Astrid Rawohl