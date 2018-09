Es war einmal: Religiöse Menschen vertrauten ihre Kinder einem Profi an, der verspricht, er könne Orientierung anbieten. Jemand, der jenseits aller Moden und Aufgeregtheiten jungen Menschen Anstöße gibt, wie sie ihr Leben meistern, wie sie Befreiung und Heilung finden können - trotz aller Brüche oder Ängste. Es war einmal der Priester, der jungen Menschen etwas eröffnen konnte jenseits unserer Banalitäten. Diese schöne Geschichte hat ein jähes Ende gefunden.

Fast jeder 20. Priester in Deutschland hat sich in den vergangenen 70 Jahren der Banalität des Bösen ergeben, so die jetzt vorliegende wissenschaftliche Studie, in Auftrag gegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Demnach sind mindestens 1.670 Priester in den vergangenen 70 Jahren übergriffig geworden. Diese Priester haben den Vertrauensvorschuss ausgenutzt, haben Kindern körperliche und seelische Gewalt angetan. Sexueller Missbrauch ist widerlich. Immer - und erst recht, wenn begangen von Klerikern.

Unter der Wucht der Zahlen haben die Bischöfe das gemacht, was lange von ihnen gefordert wurde: Sie haben sich entschuldigt. Mit starken Worten. Gerade weil die Opfer genau dies so sehr vermisst hatten, gilt es, diese Worte der Scham zu würdigen und sie nicht herunterzuspielen. Dasselbe gilt für die Studie an sich. Es gibt nun eine wissenschaftliche unabhängige Studie, die in ihrer Nüchternheit erschüttert.

Werden die Missbrauchten nochmals missbraucht?

Diese Studie muss gründlich gelesen, Konsequenzen müssen gezogen werden. Jene aber disqualifizieren sich selbst, die das Trauma dieser klerikalen Verbrechen nutzen, um ihr eigenes Süppchen zu kochen. Etwa weil sie schon immer den Zölibat oder die Männerherrschaft oder die katholische Kirche als Ganzes abschießen wollten. Nun kann man für oder gegen den Zölibat sein - auch für oder gegen Männerdominanz. Aber ist es legitim, diese Tragödie als Vehikel zu nutzen? Werden so nicht die Missbrauchten nochmals missbraucht?

Und doch: Selbst diejenigen, die für Zölibat und gegen Frauen im Priesteramt sind, müssen sich fragen, wie das kirchliche Klima dahingehend verändert werden kann, dass der Männerclub keine Verklemmten mehr anzieht. Das Männerbündische und der Klerikalismus sind ein Problem. Sie schützen Täter, die ihre sexuelle Neigung - durch den Zölibat nur oberflächlich sublimiert und egal ob hetero- oder homosexuell - auf verbrecherische Weise ausleben. Katholische Diakone, die heiraten dürfen, sind deutlich weniger straffällig geworden. Das stellt nicht den Zölibat grundsätzlich infrage. Aber womöglich doch als Pflicht für alle - auch für jene, die nicht wissen, wohin mit ihren Trieben.

Ob aber jene Priester, die sich an Kindern vergingen, gute Ehepartner gewesen wären, das steht auf einem anderen Blatt. Und wären sie nicht Priester geworden, sondern Sozialarbeiter in einer staatlichen Einrichtung oder einfach Zahnarzt - wären diese 1670 Männer nicht übergriffig geworden? Missbrauch gibt es auch in Arztpraxen oder in Umkleidekabinen. Der Unterschied ist der: Der Zahnarzt verspricht gute Plomben. Und der Trainer einen Sieg über die C-Jugend von nebenan. Der Priester dagegen Heil. Und er macht alles kaputt.

Zwielichtige Figuren geweiht

Und so sind 1.670 Priester, die - so die Studie - in den vergangenen 70 Jahren rund 3.600 Menschen sexuell missbraucht haben, 1670 Priester zu viel. Zumal es de Canto eine Dunkelziffer geben dürfte - da sind sich die Forscher sicher. Aber mit aller gebotenen Vorsicht: Das sind rund 50 Missbrauchte im Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, einem Verbrecher in Soutane zu begegnen, hält sich in Grenzen.

Und doch muss die katholische Kirche das Risiko reduzieren, das von ihren Mitarbeitern ausgeht. Die Täter müssen selbstverständlich bestraft werden - straf- und kirchenrechtlich. Nach einer Therapie müssten sie begleitet werden. Ihre Persönlichkeitsrechte aber müssen - trotz allem - gewahrt bleiben. Auch sie sind Menschen. Künftig sollte aber nicht mehr jeder genommen werden. Die katholische Kirche hat ihre Personalengpässe selbst produziert. Unausgesprochen waren sie lange der Grund, warum auch zwielichtige Figuren geweiht wurden - nicht nur solche, die sexuelle Probleme haben, sondern auch sozial Inkompetente oder anderweitig Gescheiterte.

Und doch: Das sind Minderheiten. Es muss differenziert werden: Fast alle Priester und Ordensleute und Bischöfe - und Menschen in ihren Gemeinden - tun einiges dafür, dass diese Welt ein bisschen besser wird. Dieses Engagement zu ignorieren oder von kranken oder bösen Männern über- oder verschatten zu lassen, wäre der ultimative Sieg des Bösen oder der Neurose.