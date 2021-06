Dieses Rücktrittsangebot von Reinhard Marx nehme ich persönlich. Der Noch-Erzbischof von München und Freising schreibt, dass ihn mehrere Fragen seit Jahren umtreiben. Er nennt ausdrücklich jene, die ich ihm 2018 auf der Pressekonferenz zur Missbrauchsstudie gestellt habe. Marx war damals Vorsitzender der Bischofskonferenz. Neben ihm saß sein Trierer Amtsbruder Stephan Ackermann.



Ob unter den mehr als 60 in Fulda versammelten Bischöfen einer oder zwei gesagt hatten, dass sie wegen persönlicher Schuld die Verantwortung des Amtes nicht mehr tragen könnten, wollte ich wissen. Marx sagte "Nein", mehr nicht. Ackermann nickte zum Nein. Dieses letzte Wort der Konferenz hallte lange nach, in mir und - wie ich nun weiß - auch in Reinhard Marx.

Ein großes Mea Culpa

Aus dem Nein ist ein Ja geworden. Der Kardinal spricht ein großes Mea Culpa. Er sagt 'Ich', nicht bloß 'Wir'. Der Top-Mann im Gewissensbildungsbetrieb hat sich der Gewissensfrage gestellt.

Die Szene von 2018 wurde oft im Fernsehen gezeigt, weil das Publikum eines schaurigen Wunders teilhaftig wurde: Erschütterung, in Beton gegossen. Maximale Verurteilungssprache bei minimaler persönlicher Verantwortung.



Warum ich mich an der Kirche abarbeiten müsse, fragten Glaubensfunktionäre damals zurück. Meine Antwort: Ich arbeitete mich nicht ab, ich arbeite. Machtkontrolle ist journalistisches Kerngeschäft, erst recht bei einer Institution, die sonst niemand kontrolliert. Wer zu sexualisierter Gewalt recherchiert, bekommt eine Ahnung davon, was Betroffenen an Lügen und Ignoranz, an juristischer und theologischer Brutalität entgegenschlägt. Dass ein Bischof nett wirkt, sagt nichts darüber aus, wie er sich gegenüber Betroffenen verhält.

Was hat Marx getan und was unterlassen?

Reinhard Marx zeigt sich nun selbstkritisch und selbstbewusst zugleich. Er bestimmt, wie er geht. Er bestimmt, was er gesteht. Sein Kölner Kollege hat den Zeitpunkt für einen respektablen Rücktritt verpasst. Aber Marx‘ Souveränität blamiert nicht allein Rainer Maria Woelki. Meine Frage war nicht nur eine Kardinalsfrage. Sie gilt allen, die eine Kirche erbaut haben, in der die Opfer sexueller Gewalt als Feinde oder Stimmungskiller gelten. Eine Kirche, deren Spitzenkräfte glaubten: Wir können machen, was wir wollen, unkontrolliert von Staat und Justiz.



Rücktritte sind kein Selbstzweck. Ich hänge mir keine Bischofsmütze als Hirschgeweih an die Wand. Rücktritte nützen wenig, wenn sie ein Davonstehlen sind. Die nächste Frage in die ganze Runde lautet: Was haben Sie getan und was unterlassen?

Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk.