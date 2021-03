Der Erzbischof von Köln, Kardinal Woelki, will heute weitere Maßnahmen gegen die Vertuschung von sexuellem Missbrauch vorstellen.

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" kündigte er die Einberufung einer unahängigen Aufarbeitungskommission an. Auf die Frage, ob er auch sein Amt zur Verfügung stellen wolle, antworte Woeli mit Nein. Er sehe sich als Erzbischof weiter in der Pflicht und deshalb bleibe er im Amt. Die Führung von Personalakten soll künftig im Erzbistum fälschungssicher werden. Sowohl Personalakten als auch Interventionsakten würden in ein elektronisches Kontrollsystem eingespeist. In der Vergangenheit war es in Köln wie auch in anderen deutschen Bistümern zur Vernichtung von Akten über mutmaßliche Mißbrauchstäter gekommen.



Am vergangenen Donnerstag war das Gutachten des Strafrechtlers Gercke vorgestellt worden. Darin sind in 75 Aktenvorgängen Pflichtverletzungen von Bistumsverantwortlichen festgestellt worden.

