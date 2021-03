Vor der Veröffentlichung eines neuen Gutachtens im Missbrauchsskandal im Kölner Erzbistum fordert die Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" eine unabhängige Aufarbeitung der Vorwürfe. Deren Sprecher Katsch sagte im Deutschlandfunk, er blicke mit Skepsis auf das Gutachten. Dem Kölner Erzbischof Woelki warf er ein unverzeihliches Handeln vor, der Politik Passivität bei der Aufdeckung der Missbrauchsfälle.

Katsch betonte (Audio-Link), er hoffe zwar, dass die Untersuchung Strukturen und Verantwortliche benenne, zugleich zweifle er am Aufklärungswillen der Kirche. Das System der Vertuschung dauere bis heute an. Katsch kritisierte zudem, dass das Gutachten nur aufgrund von Aktenstudium erstellt worden sei. Man hätte auch mit Betroffenen sprechen müssen.

"Große Enttäuschung und Irritation"

Woelki hatte ein erstes Gutachten zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch Geistliche und Bistumsverantwortliche unter Verweis auf rechtliche Bedenken und methodische Mängel zurückgehalten. Der Trierer Bischof Ackermann machte Woelki in einem Interview der Bild-Zeitung den Vorwurf, damit eine große Enttäuschung und Irritation ausgelöst zu haben. Man müsse davon ausgehen, dass Bischöfe in der Vergangenheit Täter der Strafverfolgung entzogen hätten, sagte der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz.



Das neue Gutachten des Strafrechtlers Gercke, das am Vormittag der Öffentlichkeit vorgestellt wird, liegt bereits der Staatsanwaltschaft vor. Erstmals sollen auch Verantwortliche benannt werden. Gegen Woelki selbst und den Hamburger Erzbischof Heße, der früher in Köln tätig war, gibt es Vertuschungsvorwürfe. Woelki hat angekündigt, das Gutachten nach der Veröffentlichung mit den Gremien des Bistums zu diskutieren und unter Umständen personelle Konsequenzen zu ziehen.



Mehr zu den Vorwürfen können Sie hier nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.