Das US-Justizministerium untersucht offenbar, ob es in weiteren US-Olympiamannschaften Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben hat.

Das berichten das "Wall Street Journal" und andere Medien. Hintergrund ist die Verurteilung von Larry Nassar, dem früheren Arzt des US-Turnverbandes. Der 56-Jährige verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen hundertfachen Missbrauchs.

Justizministerium lädt Sport-Funktionäre vor

Den Berichten zufolge haben das Justizministerium und das Büro der Bundesstaatanwaltschaft in Washington D.C. unter anderem Funktionäre des Olympische Komitees verhört und auch Mitglieder einer neu gegründeten Organisation zum Schutz von Athleten vor Übergriffen. Demnach soll auch geklärt werden, warum das FBI Hinweise auf sexuelle Übergriffe im Fall Nassar noch geheim hielt, nachdem der Turnverband Nassar bereits angezeigt hatte.



Vorausgegangen ist den neuen Ermittlungen ein Bericht des US-Kongress aus dem Sommer. Darin kommen Politiker zu dem Schluss, dass Organisationen wie das Olympische Komitee der Vereinigten Staaten junge Sportlerinnen nicht ausreichend geschützt hätten. Stattdessen seien Medaillen und Geld wichtiger gewesen als Moral: "Sie haben ihren eigenen Ruhm über das Wohl der Athleten gestellt. Das Ergebnis war zerstörerisches, anhaltendes Unheil, das sie hätten stoppen können", so der Kongressbericht. Der demokratische Senator Blumenthal erklärte im Fernsehsender NBC, das Olympische Komitee und auch das FBI hätten grundlegend versagt. Die Vorsitzende und die Geschäftsführerin des Olympischen Komitees wollten sich auf einer Pressekonferenz nicht zum Bericht des Wall Street Journal äußern.

Kongressbericht kritisiert Olympisches Komitee

Schon im Prozess gegen Nassar hatte eine der betroffenen Turnerinnen den Turnverband und andere Institutionen für den Missbrauch mitverantwortlich gemacht. Racheel Denhollander sagte damals, so sehe es aus, "wenn Institutionen eine Umgebung schaffen, in der ein Straftäter ohne Sorgen aufblühen kann". Der Verbandschef des USTurnverbands musste bereits zurücktreten, weil er die Ermittlungen gegen Nassar behindert haben soll. Das Olympische Komitee leitete auch selbst Ermittlungen gegen den Turnverband ein. Zudem verabschiedete der US-Kongress Gesetze zum besseren Schutz von Athleten. Der Kongressbericht hat aber gezeigt, dass der gesamte Umfang des Skandals noch nicht aufgeklärt ist.



In den olympischen Organisationen der USA gab es in den vergangenen Jahren mehrere Missbrauchsskandale. Neben Turnen waren unter anderem Schwimmen, Taekwondo, Eisschnelllauf und Judo betroffen. Diese Sportarten stehen auch im Zentrum der neuen Ermittlungen.