Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat die Erwartungen an die Missbrauchskonferenz im Vatikan gedämpft.

Er fürchte, dass man von einer solchen Tagung keine großen Reformschritte erwarten könne, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er unterstrich zugleich die Verantwortung, die auch für die evangelische Kirche bestehe. Diese müsse ebenso wie alle anderen gesellschaftlichen Akteure ihre Präventionskonzepte und Aufarbeitung konsequent weiterentwickeln. Gegenüber Tätern und Mitwissern dürfe es keine Toleranz geben, betonte Bedford-Strohm. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, erklärte, niemand werde nach dieser Konferenz noch sagen können, dass ein Land oder eine Region nicht betroffen wäre. Er erwarte, dass die Reformwilligen in der Kirche nicht ausgegrenzt würden.



Im Vatikan beginnt heute eine viertägige internationale Konferenz zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Papst Franziskus will mit Bischöfen, Experten und Opfervertretern über Konsequenzen aus den Skandalen der vergangenen Jahre beraten. Insgesamt nehmen 190 Kirchenvertreter aus aller Welt teil.