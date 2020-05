Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, warnt vor zunehmender Gewalt gegen Minderjährige in der Coronakrise.

Rörig sagte im ARD-Fernsehen, es werde nicht genug getan, um Kinder und Jugendliche in dieser Situation vor sexuellem Mißbrauch und auch vor Kinderpornografie zu schützen. Durch die Schließung von Schulen und Kitas sei für viele betroffene Minderjährige der Kontakt zu Vertrauenspersonen unterbrochen. Übergriffe und Gewalt würden seltener als bisher bekannt. Es habe auch schwerwiegende Folgen, dass Jugendämter von Anfang an nicht als systemrelevant eingestuft worden seien - und damit den Kontakt zu Minderjährigen in belasteten Situationen nicht hätten halten können. Rörig forderte zudem mehr Rechte für die Polizei, um beispielsweise im Darknet ermitteln zu können.



Am Vormittag stellen die Behörden die Kriminalstatistik zum Thema Missbrauch von Minderjährigen vor. Mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie werden darin allerdings noch nicht erfasst: Die Daten stammen aus dem vergangenen Jahr.