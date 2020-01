Knapp anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche haben die Behörden in Bayern in keinem einzigen Fall Anklage erhoben.

Fast alle Ermittlungen gegen Verdächtige wurden eingestellt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den drei Generalstaatsanwaltschaften im Freistaat. Gründe dafür waren zumeist Verjährung oder die Tatsache, dass es nicht für einen hinreichenden Tatverdacht reichte. 124 von 312 namentlich bekannten Beschuldigten sind seit längerem verstorben. Vier Ermittlungen laufen in Bayern derzeit noch, einige wenige Fälle wurden an Staatsanwaltschaften außerhalb des Freistaats weitergeleitet.



Für die Studie, die im Herbst 2018 veröffentlicht wurde, waren in Deutschland mehr als 38.000 Akten untersucht worden. Danach wurden mindestens 3.677 Minderjährige von 1.670 Klerikern missbraucht. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hatte damals von Entsetzen, Abscheu und Scham gesprochen.