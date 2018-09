Die Opferorganisation "Eckiger Tisch" hat mit Enttäuschung auf die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zum weiteren Umgang mit dem Missbrauchsskandal reagiert.

"Diese dürftigen Ankündigungen lassen uns fassungslos zurück", heißt es in einem Statement. Man habe ohnehin nicht erwartet, dass die Bischöfe in den Fragen der Aufarbeitung oder Entschädigung zu schnellen Ergebnissen kämen. Zurückhaltend äußerte sich auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig. Er habe einen konkreten Fahrplan für eine Umsetzung von Maßnahmen erwartet, erklärte er.



Die katholische Kirche in Deutschland will nach der Studie zum sexuellen Missbrauch durch Priester eine offene Diskussion über die eigene Sexualmoral und den Zölibat führen. Es dürfe keine Tabuthemen geben, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda. Darüber hinaus soll es etwa Begegnungen mit Betroffenen von Missbrauch geben.



Zudem wolle man Kontrollverfahren auf einer Ebene oberhalb der Diözesen einführen, die bislang sehr unterschiedlich mit dem Thema umgegangen seien.