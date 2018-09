Die Deutsche Bischofskonferenz richtet eine Telefon-Hotline für Missbrauchsopfer ein.

Ab dem nächsten Dienstag seien die Leitungen offen, kündigte ein Sprecher der Bischofskonferenz in Bonn mit. Die Hotline soll dann vier Tage lang nachmittags und abends erreichbar sein. Parallel dazu wird eine Internet-Seite freigeschaltet, auf der sich Betroffene informieren und ihre Erfahrungen mitteilen können.



Anlass für die Einrichtung ist die von den Bischöfen in Auftrag gegebene Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Laut vorab bekannt gewordenen Ergebnissen gab es zwischen 1946 und 2014 in Deutschland fast 3.700 Betroffene sexueller Übergriffe. Sie beschuldigen hunderte Kirchen-Angehörige, die meisten der mutmaßlichen Täter waren oder sind demnach Priester.