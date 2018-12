In Brasilien hat sich der selbsternannte Wunderheiler João Teixeira de Faria der Polizei gestellt.

Er wurde seit einigen Tagen wegen Missbrauchsvorwürfen gesucht. Faria soll in seinem spirituellen Krankenhaus mehr als 300 Frauen missbraucht haben. Dem Fernsehsender O Globo hatten mehrere Frauen erzählt, dass zu seiner Behandlungspraxis auch Oralsex gehörte. Ihnen gegenüber soll Faira behauptet haben, es sei der einzige Weg, wie er seine heilende Energie auf die Frauen übertragen könne. Nach der Ausstrahlung des Fernsehbeitrags meldeten sich immer mehr Frauen mit ähnlichen Vorwürfen, unter anderem auch aus Deutschland, Belgien und der Schweiz. Der 76-Jährige bestreitet die Vorwürfe.



Faria nennt sich auch João de Deus ("Johann von Gott"). Er hat Fans in aller Welt und auch schon in Europa bei Geistheilungsveranstaltungen ganze Messehallen gefüllt.