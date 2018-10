Der FBI-Bericht zu den Missbrauchsvorwürfen gegen den Kandidaten für das Oberste US-Gericht, Kavanaugh, ist fertiggestellt und den Mitgliedern des Justizausschusses übermittelt worden.

Nach offiziellen Angaben sollen die Senatoren sich die Ergebnisse heute ansehen. Morgen könnte dann über den Antrag auf Beendigung der Debatte abgestimmt werden. Am Samstag könnte dann endgültig über Kananaugh entschieden werden. Unterdessen kritisierten einige demokratische Senatoren, angesichts des schnellen Vorgehens habe man Zweifel an der Gründlichkeit der FBI-Ermittlungen.



Der Kandidat von Präsident Trump steht wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und versuchten Vergewaltigung in der Kritik.



In einem offenen Brief riefen hunderte Juraprofessoren den Senat auf, Kavanaugh nicht zu berufen. Er besitze nicht die erforderliche Objektivität und Unparteilichkeit, schreiben die Unterzeichner in der "New York Times".