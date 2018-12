Im Missbrauchsprozess gegen den australischen Kurienkardinal George Pell haben die Geschworenen in Melbourne ein erstes Urteil gefällt.

Wie die Webseite der katholischen Kirche „katholisch.de" unter Berufung auf italienische Quellen meldet, wurde Pell der Gewalt gegen einen Minderjährigen und mehrerer obszöner Handlungen in den 1990er Jahren für schuldig befunden. Das Strafmaß soll im Februar verkündet werden.



Ebenfalls in Melbourne gibt es noch ein zweites Verfahren gegen Pell, das sich auf Vorwürfe aus den 1970er Jahren bezieht. Um eine Beeinflussung der Geschworenen in diesem Prozess zu verhindern, hat das Gericht über die Entscheidung im ersten Verfahren eine Nachrichtensperre verhängt. Dieses Vorgehen ist in Australien umstritten, hat aber weltweit Medien dazu veranlasst, von einer Berichterstattung abzusehen. Warum der Deutschlandfunk dennoch berichtet, erläutern wir hier ausführlich.



Der 77-jährige Pell wurde in dieser Woche aus dem wichtigsten Beratergremium von Papst Franziskus entlassen. Der Umgang mit dem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen setzt die katholische Kirche derzeit weltweit unter Druck. Papst Franziskus sieht sich mit Forderungen konfrontiert, das Geschehen stärker als bisher aufzuklären und zu sanktionieren.