Ein Pressegespräch des Erzbistums Köln ist abgebrochen worden, weil die anwesenden Journalisten nicht bereit waren, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterschreiben.

Thema hätte ein von Kardinal Woelki zurückgehaltenes Missbrauchsgutachten sein sollen. Geplant war, dass die Medienvertreter Einblick in das unveröffentlichte Dokument bekommen sollten. Die Namen seien in dem Gutachten geschwärzt, hatte das Erzbistum angekündigt.



Die acht eingeladenen Journalisten weigerten sich allerdings, eine Vereinbarung zu unterschreiben. Darin hätten sie sich verpflichten sollen, über Tathergänge sexuellen Missbrauchs Stillschweigen zu bewahren, genauso wie über die von der Kanzlei benannten mutmaßlichen Täter und Verantwortlichen im Erzbistum.



Das Gutachten war 2018 von Woelki bei einer Münchner Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben worden, die auch für das Bistum Aachen tätig war. Während dort die Studie publik gemacht wurde, wurde die Veröffentlichung für Köln Ende Oktober verhindert. Woelki begründete dies mit methodischen Mängeln, was ihm Rücktrittsforderungen von Opfern sexueller Gewalt eintrug. Die juristischen Bedenken sollten nun bei dem Pressegespräch erläutert werden.



Woelki hat inzwischen einen Kölner Strafrechtsexperten mit einem zweiten Gutachten beuaftragt, dessen Ergebnisse im März vorgestellt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.