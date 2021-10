Der Verein SOS Kinderdorf will mögliche Missbrauchsfälle in allen Einrichtungen in Deutschland systematisch untersuchen lassen.

Die Vereinsvorsitzende Schutter kündigte dazu ein bundesweites Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Uni Münster und dem Deutschen Jugendinstitut an. Im Mittelpunkt des Handelns stünden die Betroffenen, sagte Schutter in München. Jede zukunftsgerichtete Weiterentwicklung müsse sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. - Zuvor hatte der Kinderdorfverein eine Studie des Missbrauchsexperten Keupp zu Übergriffen in einem bayerischen Kinderdorf veröffentlicht. Demnach haben sich bislang 52 Personen gemeldet, die als Kinder in dieser Einrichtung sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren.

