Das Boeing-Raumschifff Starliner soll nach einem missglückten Härtetest heute Nachmittag europäischer Zeit wieder in den USA landen.

Nasa und Boeing sagten, dass ein Testgelände im Bundesstaat New Mexico das Ziel sein soll. Mit dem Starliner sollen in Zukunft Astronauten zur Internationalen Raumstation gebracht werden.



Geplant war eigentlich, dass der Starliner gestern an der ISS andockt. Beim Start hatte es aber ein Problem bei der Zündung der Antriebe gegeben. Deswegen hatte das Raumschiff zuviel Treibstoff verbraucht und konnte die ISS nicht mehr erreichen. Zurückkommen sollte der Starliner eigentlich erst am 28. Dezember.