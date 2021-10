Nach Berichten über sogenannte "Pushbacks" an den Außengrenzen der EU sind in Kroatien drei Mitglieder einer Spezialeinheit der Polizei suspendiert worden.

Das teilte Polizeichef Milina in Zagreb mit. Die Polizisten seien anhand der Videoaufnahmen identifiziert worden. Ihnen drohten weitere Disziplinarmaßnahmen.



Ein Rechercheverbund hatte Filmaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie maskierte Männer in Uniformen auf kroatischem Gebiet Migranten mit Schlagstöcken nach Bosnien zurücktreiben. EU-Innenkommissarin Johansson erklärte in Luxemburg, die EU müsse einerseits ihre Außengrenzen schützen, aber andererseits auch ihre Werte, den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Ähnliche Vorwürfe wie gegen Kroatien gibt es gegen Griechenland. Wie die Regierung in Zagreb sagte auch Athen Aufklärung zu.

