Die Bundesregierung hat sich besorgt wegen der Misshandlung von Flüchtlingen an der kroatischen EU-Außengrenze geäußert.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte in Berlin, die kroatischen Behörden müssten dies schnell und umfassend aufklären. Jede Art von Grenzschutz müsse unter allen Umständen humanitären Standards gerecht werden, den geltenden völker- und europarechtlichen Bestimmungen entsprechen und die europäischen Grundwerte achten.



Der kroatische Innenminister Božinović hatte von inakzeptablem Verhalten gesprochen, das geahndet werde. Ein europäischer Rechercheverbund hatte Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie uniformierte Maskierte an der Grenze zu Bosnien mit Schlagstöcken auf Gruppen von Migranten einprügeln, die in das EU-Land Kroatien gelangen wollen. Vertreter von EU und Europarat zeigten sich schockiert über die Bilder.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.