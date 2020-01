Angesichts der Forderung zum Abzug ausländischer Soldaten aus dem Irak hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg die Bedeutung der Mission unterstrichen.

Es gehe darum, dabei mitzuhelfen, eine Rückkehr der Terrorormiliz IS zu verhindern, erklärte Stoltenberg. Dies habe er in einem Gespräch mit dem irakischen Regierungschef Mahdi deutlich gemacht, hieß es. Die Nato fühle sich dem Ausbildungseinsatz im Irak sehr verpflichtet. Das Parlament in Bagdad hatte den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.



Zuletzt hatten 35 Bundeswehrsoldaten den Irak verlassen und waren nach Kuwait beziehungsweise Jordanien gebracht worden.