Die Europäische Union rechnet mit der weiteren Beteiligung Deutschlands an der Marinemission Sophia im Mittelmeer.

In Brüssel hieß es, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Regierung nicht erneut Marine-Einheiten zur Verfügung stelle. Allerdings stehe es Deutschland frei, zu entscheiden, wie diese Schiffe eingesetzt würden. Das Bundesverteidigungsministerium hatte gestern bestätigt, dass die Fregatte "Augsburg", die derzeit im Mittelmeer im Einsatz ist, Anfang Februar nicht durch ein anderes Schiff ersetzt wird. Die Bundeswehr werde jedoch weiterhin das Sophia-Hauptquartier in Rom personell unterstützen.

Salvini: "Für Italien sicher kein Problem"

Die Entscheidung der Bundeswehr, vorerst kein Schiff mehr ins Mittelmeer zu schicken, wurde in Italien begrüßt. Innenminister Salvini sagte in Rom, das Mandat der EU-Mission Sophia habe ohnehin nur darin bestanden, alle Migranten in Italien anlanden zu lassen. Wenn sich nun jemand zurückziehe, sei das für Italien sicher kein Problem.



Ziel der Mission "Sophia" ist die Bekämpfung von Schleusern, in der Praxis retteten die Soldaten aber auch viele Flüchtlinge. Italien hatte die Aufnahme von Bootsflüchtlingen zuletzt verweigert.

Kritik der Opposition an Entscheidung der Bundeswehr

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Liebich, kritisierte den Beschluss der Bundeswehr. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", solange "Sophia" nicht durch eine zivile Mission ersetzt werde, würden nun noch mehr Menschen ihr Leben verlieren. FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann wertete den Vorgang als Armutszeugnis für Europa.



Der SPD-Politiker und Obmann im Verteidigungsausschuss, Felgentreu, verteidigte die Entscheidung. Er sagte im Deutschlandfunk, die Mission "Sophia" erfülle nicht ihren eigentlichen Schwerpunktauftrag, nämlich Schleuserkriminalität zu bekämpfen und damit auch Menschen aus Seenot zu retten. Er wies allerdings darauf hin, dass die Bundeswehr sich nicht endgültig zurückziehe, sondern lediglich für den nächsten Einsatzturnus kein Schiff anmelde. Nach Angaben der Bundeswehr bleiben zehn deutsche Soldaten im Hauptquartier der Mission und weitere auf einem Führungsschiff.