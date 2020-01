Die Unionsfraktion im Bundestag steht einer Wiederaufnahme der Marinemission "Sophia" kritisch gegenüber.

Der stellvertretende Vorsitzende Frei, CDU, sagte der Zeitung "Die Welt", niemals seien mehr Menschen im Mittelmeer ertrunken als zu Zeiten der staatlichen Seenotrettung. Die Migration über die zentrale Mittelmeerroute sei in den vergangenen Monaten fast zum Erliegen gekommen. Nun sollten keine neuen Anreize geschaffen werden, sich in Seenot zu begeben, so Frei. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, die CSU-Politikerin Lindholz.



Im Rahmen der Mission, die sich ursprünglich gegen Schmuggel und Menschenhandel richtete, wurden nach Angaben der EU ab 2015 Zehntausende Menschen aus Seenot gerettet und nach Europa gebracht. Seit fast einem Jahr werden jedoch keine Schiffe mehr für die Operation eingesetzt.



Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte sich mit Blick auf das Waffenembargo für Libyen jüngst für eine Wiederbelebung ausgesprochen.