Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist seit Kurzem wieder auf der Erde, doch seine Mission ist noch nicht beendet.

In einem Interview der Europäischen Weltraumorganisation ESA sagte Gerst, dass zunächst eine Art Reha ansteht: Bis zu drei Stunden täglich muss er Muskeltraining, Koordinationsübungen und anderen Sport betreiben, um seinen Körper wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen. Gerst war sechseinhalb Monate im All. Allein den Arm zu heben, sei am Anfang komisch, sagte er.

Reha nach der Rückkehr

Wie eine Raumfahrtmedizinerin erklärt, dauert der Anpassungsprozess in der Regel etwa drei Tage. Der Wiederaufbau von Knochen, die sich im All abbauen, könne dagegen ein bis zwei Jahre dauern. Auch muss Gerst seine Beinmuskulatur wieder stärken. Astronauten verlieren im Extremfall bis zu 40 Prozent der Muskelmasse, weil sie ihre Beine nicht benutzen müssen. Gerst hat allerdings auf der Internationalen Raumstation ein Sportprogramm absolviert und kam relativ fit wieder auf die Erde zurück.



Neben der Reha gehen auch die wissenschaftlichen Experimente weiter. Gerst muss fast alle Versuche, die er im All gemacht hat, auf der Erde wiederholen, um Unterschiede festzustellen.