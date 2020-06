Inmitten der Debatte über Rassismus hat das Parlament von Mississippi die Änderung der Flagge des US-Bundesstaats beschlossen.

Mississippi war der letzte verbliebene Staat im Süden der USA, der noch offiziell die Symbolik der Südstaaten-Konföderation des 19. Jahrhunderts verwendete. Die Südstaaten haben im Bürgerkrieg mit dem Norden vergeblich für den Erhalt der Sklaverei gekämpft. Eine Kommission soll nun eine neue Flagge vorschlagen. Sie soll am 3. November parallel zur Präsidentenwahl den Wählern zur Abstimmung vorgelegt werden.



Im Zuge der seit Wochen anhaltenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt hat sich in den USA auch die Debatte um den Umgang mit dem Erbe der Sklaverei verschärft. Wiederholt wurden bei den Protesten Denkmäler von Persönlichkeiten angegriffen, die mit diesem Erbe in Verbindung stehen.