Aus Sicht des Journalismusforschers Beiler von der Universität Leipzig sollte die Schule bei der Vermittlung von Medienkompetenz eine größere Rolle spielen.

Der Nachrichtenagentur epd sagte Beiler, aus diesem Grund vermittele man an der Universität Leipzig künftigen Lehrkräften, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Beiler, Direktor des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft, warnte, dass aus mangelndem Wissen Misstrauen gegenüber den Medien resultiere. Dies könne zu einer Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden. Medien-Misstrauen sei sicherlich auch ein Effekt der Digitalisierung und der Umbrüche im Mediennutzungsverhalten. Junge Menschen hätten in ihrer Mediensozialisation nur wenige konkrete Erfahrungen mit professionell-journalistischen Medien. Diese seien sehr viel in sozialen Medien unterwegs und stillten dort ihre Informationsbedürfnisse. Allerdings gebe es noch weitere Faktoren, die hineinspielten. Hier nannte Beiler "vor allem das Gefühl, medial nicht repräsentiert zu sein".



Eine Studie der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung hatte ergeben, dass junge Menschen im Vergleich zu älteren schlechter über Medien und Journalismus informiert seien.