Großbritannien

Misstrauensvotum gegen Premierminister Johnson in Konservativer Partei

Der wegen der "Partygate-Affäre" in die Kritik geratene britische Premierminister Johnson muss sich heute Abend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Wie ein Sprecher in London mitteilte, wurde die notwendige Zahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten erreicht. Den Anstoß zu dem Misstrauensvotum gab ein Skandal um Feiern in Regierungsgebäuden, mit denen gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde.

06.06.2022