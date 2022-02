EU-Afrika-Gipfel in Brüssel: Erstmals seit fünf Jahren sind die Staats-und Regierungschefs zu Beratungen zusammengekommen. (dpa-news / Nicolas Maeterlinck)

Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen beim EU-Afrika-Gipfel in Brüssel ankündigte, soll dazu ein Investitionspaket in Höhe von 150 Milliarden Euro in den kommenden sieben Jahren bereitgestellt werden. Der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Senegals Präsident Sall, sprach von einem Neuanfang und forderte von den europäischen Partnern mehr Gerechtigkeit beim Klimaschutz. Angesichts von 600 Millionen Menschen ohne Zugang zu Strom könne man von Afrika nicht verlangen, vollständig auf fossile Energiequellen zu verzichten, sagte Sall.

Der erste EU-Afrika-Gipfel seit fünf Jahren wird heute fortgesetzt. Auf der Tagesordnung stehen die Versorgung Afrikas mit Impfstoffen sowie die Krise in Mali.

