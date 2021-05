Mit 400 Menschen an Bord

Das deutsche Seenotrettungsschiff "Sea-Eye 4" hat von Italien die Erlaubnis bekommen, auf der Mittelmeerinsel Sizilien anzulegen.

Allerdings wurde das Schiff mit mehr als 400 Migranten an Bord zum Hafen der Stadt Pozzallo im Süden der Insel geschickt. Die Betreiberorganisation Sea-Eye sprach von "Schikane", da sich das Schiff derzeit in der Nähe der Stadt Palermo im Norden von Sizilien befinde. Der Bürgermeister der Stadt hatte sich offen für Hilfe gezeigt. Sea Eye beklagte, dass die Mission anscheinend verzögert werden solle. Die Geretteten müssten wegen der Fahrt zwei weitere Nächte an Bord verbringen.

