Die CDU-Fraktion im thüringischen Landtag hat ihren Vorsitzenden Mohring mit 66 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Nach der Landtagswahl vor fünf Jahren war Mohring noch einstimmig gewählt worden. In der thüringischen CDU herrscht Uneinigkeit über den weiteren Umgang mit der AfD. Mohring und andere führende CDU-Politiker lehnen jegliche Zusammenarbeit ab. Mehrere christdemokratische Kommunalpolitiker fordern dagegen ergebnisoffene Gespräche mit der AfD.



Der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke machte CDU und FDP heute ein konkretes Angebot. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einem Brief, in dem Höcke eine schwarz-gelbe Minderheitsregierung mit Unterstützung der AfD oder eine gemeinsam getragene "Expertenregierung" anregt. Der FDP-Landesvorsitzende Kemmerich schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.