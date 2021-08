Der Fußball-Rekordtorschütze Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Das teilte der FC Bayern München mit. Müller gewann mit den Münchnern drei Mal den Europapokal der Landesmeister und ein Mal den Europapokal der Pokalsieger. Er wurde vier Mal Deutscher Meister und vier Mal DFB-Pokalsieger. Dabei stellte Müller zahlreiche Rekorde auf. Unter anderem erzielte er in der Bundesliga insgesamt 365 Treffer. Dies ist bis heute unerreicht. Für die DFB-Auswahl traf Gerd Müller in 62 Spielen 68 Mal. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er im Finale das Siegtor gegen die Niederlande erzielte.



In den vergangenen Jahren litt Müller unter Demenz. Müller sei "eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern", erklärte Vorstandschef Kahn. Vereinspräsident Hainer betonte, Gerd Müller sei der größte Stürmer, den es je gegeben habe. Es sei ein "trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans".

