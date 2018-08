Die amerikanische Soulsängerin Aretha Franklin ist tot.

Sie wurde 76 Jahre alt und starb in ihrem Haus in Detroit, wie ihre Familie mitteilte. Bereits 2010 war Franklin mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden. Ihre Jahrzente währende Karriere begann bereits in den 1950-er Jahren. Zu Aretha Franklins bekanntesten Liedern zählen "Respect", "Think" und "Chain of Fools". 1987 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, als erste Frau überhaupt.



Zahlreiche Künstler sowie US-Präsident Donald Trump und sein Amtsvorgänger Barack Obama, bei dessen Amtsantritt sie 2009 gesungen hatte, reagierten betroffen auf die Todesnachricht. Bill und Hillary Clinton würdigten sie als "nationalen Schatz". Franklin habe "50 Jahre unsere Seelen bewegt" und werde "für immer die Queen of Soul bleiben", erklärten sie. Präsident Donald Trump würdigte Franklin als "großartige Frau", deren Stimme ein "Geschenk Gottes" gewesen sei. Popstar Elton John, der mehrfach mit Aretha Franklin aufgetreten ist, twitterte: "Die Königin ist tot. Lang lebe die Königin!" US-Diva Barbra Streisand würdigte Franklin als Sängerin von "einzigartiger Brillanz". "Ihr Engagement für die Bürgerrechte hat eine bleibende Wirkung in der Welt hinterlassen."



Lesen Sie hier einen Nachruf auf Aretha Franklin.